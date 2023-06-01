Экс-кандидату в президенты Перу запретили выезд из-за ведущегося расследования

Кейко Фухимори нельзя покидать страну в течение 36 месяцев

ГАВАНА, 1 июня. /ТАСС/. Верховный суд Перу запретил в течение 36 месяцев выезжать из страны экс-кандидату на пост президента республики Кейко Фухимори из-за ведущегося против нее расследования по подозрению в отмывании денег. Об этом суд сообщил в среду на своей странице в Twitter.

"Судья Виктор Суньига <...> постановил на 36 месяцев запретить выезд из страны Кейко Фухимори, Хайме Йошияме, Марку Вито Вильанелье и другим в рамках расследования по делу об отмывании денег", - говорится в сообщении.

Прокуратура Перу в июле 2021 года начала расследование в отношении Фухимори по подозрению в причастности к отмыванию денег во время предвыборной кампании. По версии следствия, Фухимори и ее правая партия "Народная сила" получали средства из нелегальных источников.

На выборах президента Перу в 2021 году Фухимори уступила кандидату от партии "Свободное Перу" Педро Кастильо. Во втором туре он получил поддержку 50,12% избирателей, Фухимори набрала 49,87% голосов.