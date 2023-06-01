У берегов Папуа - Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,2

По информации Государственного геологического бюро Австралии, очаг залегал на глубине около 40 км

СИДНЕЙ, 1 июня. /ТАСС/. Сейсмологи зарегистрировали в четверг землетрясение магнитудой 5,2 у восточного побережья острова Новая Британия, принадлежащего Папуа - Новой Гвинее. Об этом сообщает Государственное геологическое бюро Австралии.

По его данным, эпицентр подземных толчков располагался в 10 км от северо-восточного побережья острова, где расположена провинция Восточная Новая Британия с населением около 330 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине около 40 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.