Летевший в Москву самолет вернулся в Южно-Сахалинск из-за плохого самочувствия пассажира

Его передали бригаде скорой помощи

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Россия", вылетевший в четверг из Южно-Сахалинска в Москву, вернулся в пункт отправления из-за состояния здоровья одного из пассажиров. Его передали бригаде скорой медицинской помощи, сообщили ТАСС в сахалинском международном аэропорту.

"Московский рейс вернули из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Его уже передали бригаде скорой помощи. Самолет отправится по маршруту Южно-Сахалинск - Москва в ближайшее время", - рассказали в аэропорту.

Там уточнили, что сначала экипаж рассматривал возможность промежуточной посадки в Хабаровске, но самолет не приняли. Подробности не сообщаются.