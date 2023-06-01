Суд отправил на лечение жителя Мурома, планировавшего теракт из-за отказа вакцинироваться

Мужчину освободили от уголовной ответственности за совершенные в состоянии невменяемости преступления

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд прекратил уголовное преследование и отправил на принудительное лечение жителя Мурома Артемия Серегина, который из-за нежелания вакцинироваться от COVID-19 планировал теракт на несанкционированном митинге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"В ходе судебного следствия установлено, что он страдает хроническим психическим расстройством. Суд пришел к решению, что он нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психологическую помощь в стационарных условиях специализированного типа. Вместе с тем суд освободил его от уголовной ответственности за совершенные в состоянии невменяемости преступления", - сказал собеседник агентства.

УФСБ по Владимирской области сообщило о задержании местного жителя в июне 2022 года. По их данным, мужчина "на фоне личной ненависти к системе государственного управления в РФ" планировал применить взрывные устройства на несанкционированном митинге.

В суде пояснили, что мужчина отказался вакцинироваться, из-за чего его не допустили на практику на заводе. После этого он решил повлиять на снятие ковидных ограничений, устроив взрыв на митинге. Серегин обвинялся по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (подготовка к совершению террористического акта). Он признал вину, но отказался от дачи показаний, сославшись на 51 статью Конституции РФ. Экспертиза также установила, что заготовленные им самодельные взрывные устройства представляли угрозу, однако взрывчатое вещество в них отсутствовало.