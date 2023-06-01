1 июня, 04:33,
обновлено 1 июня, 04:41
Военная операция на Украине

Число пострадавших при обстреле ВСУ Шебекина выросло до пяти

Пресс-служба губернатора Белгородской области/ ТАСС
Шебекино
© Пресс-служба губернатора Белгородской области/ ТАСС

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, троих человек госпитализировали

БЕЛГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Количество пострадавших при обстреле Шебекина в Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло до пяти. Об этом сообщил в четверг губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

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"По предварительным данным, есть пятеро пострадавших. Мужчина, сотрудник полиции, с открытым переломом плечевой кости. И две женщины с осколочными ранениями верхних и нижних конечностей", - написал он. По словам Гладкова, также пострадал охранник моста. Трое человек госпитализированы, одной женщине была оказана помощь на месте, один мужчина находится без сознания с множественными осколочными ранениями, его доставляют в больницу, сообщил глава региона.

Ранее губернатор сообщал о двоих пострадавших в результате обстрелов со стороны ВСУ. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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