Число пострадавших при обстреле ВСУ Шебекина выросло до пяти

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, троих человек госпитализировали

БЕЛГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Количество пострадавших при обстреле Шебекина в Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло до пяти. Об этом сообщил в четверг губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"По предварительным данным, есть пятеро пострадавших. Мужчина, сотрудник полиции, с открытым переломом плечевой кости. И две женщины с осколочными ранениями верхних и нижних конечностей", - написал он. По словам Гладкова, также пострадал охранник моста. Трое человек госпитализированы, одной женщине была оказана помощь на месте, один мужчина находится без сознания с множественными осколочными ранениями, его доставляют в больницу, сообщил глава региона.

Ранее губернатор сообщал о двоих пострадавших в результате обстрелов со стороны ВСУ.