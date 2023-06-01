В Якутии со взлетно-посадочной полосы аэропорта Зырянка ушла вода

Подтопление фиксировали с середины мая

ЯКУТСК, 1 июня. /ТАСС/. Вода ушла со взлетно-посадочной полосы аэропорта Зырянка Верхнеколымского района Якутии, где примерно с середины мая фиксировалось подтопление. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Главного управления МЧС России по Якутии.

"Подтопления на взлетно-посадочной полосе аэропорта Зырянка нет, вода спала", - сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, сейчас на основных реках Якутии критических уровней воды во время продвижения ледохода не зарегистрировано, в первой декаде июня ожидается завершение активной фазы ледохода. Спасатели МЧС России и службы спасения Якутии продолжают оказывать помощь жителям в Таттинском и Колымской группах районов.

"За сутки на территории региона от воды освободился населенный пункт Ситте (в Кобяйском районе), сохраняется подтопление свыше 50 дворовых территорий в селе Черкех Таттинского района. Группировки спасателей работают круглосуточно, проводят берегоукрепительные работы и обеспечивают безопасность людей в акваториях, в случае необходимости осуществляют перевозку населения на лодках", - сообщил начальник регионального главка МЧС Павел Гарин, слова которого привели в пресс-службе.