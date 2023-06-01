Белгородский губернатор опроверг информацию об экстренной эвакуации жителей Шебекина

Вячеслав Гладков пояснил, что массово собирать людей в какой-то конкретной точке небезопасно

БЕЛГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Срочная массовая эвакуация жителей Шебекинского округа Белгородской области не проводится, это фейковая информация. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил в четверг в Telegram-канале.

"Сейчас в сети распространяется фейк - информация о точках сбора для срочной эвакуации жителей Шебекинского округа. На данный момент массово собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно", - написал он.

По словам Гладкова, тем, кто выезжает из города, готовы помочь и разместить в пунктах временного размещения, например, в "Белгород-арене". "Те, кто не может самостоятельно добраться, обращайтесь в администрацию округа", - добавил губернатор.