1 июня, 05:04
Военная операция на Украине

Белгородский губернатор опроверг информацию об экстренной эвакуации жителей Шебекина

Татьяна Симоненкова/ ТАСС
© Татьяна Симоненкова/ ТАСС

Вячеслав Гладков пояснил, что массово собирать людей в какой-то конкретной точке небезопасно

БЕЛГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Срочная массовая эвакуация жителей Шебекинского округа Белгородской области не проводится, это фейковая информация. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил в четверг в Telegram-канале.

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"Сейчас в сети распространяется фейк - информация о точках сбора для срочной эвакуации жителей Шебекинского округа. На данный момент массово собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно", - написал он.

По словам Гладкова, тем, кто выезжает из города, готовы помочь и разместить в пунктах временного размещения, например, в "Белгород-арене". "Те, кто не может самостоятельно добраться, обращайтесь в администрацию округа", - добавил губернатор. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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