Следствие объединило уголовные дела против Караулова о клевете на Михалкова и Чемезова

Расследование по объединенному делу приостановлено

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Следствие объединило в одно производство уголовные дела о клевете по заявлениям главы Ростеха Сергея Чемезова и режиссера Никиты Михалкова в отношении журналиста Андрея Караулова. Как уточнили в четверг ТАСС в правоохранительных органах, расследование по объединенному делу приостановлено.

"Следователи объединили в одно производство уголовные дела о клевете на Михалкова и Чемезова и приостановили расследование", - сказал собеседник агентства.

По его словам, расследование дела Караулова о незаконной предпринимательской деятельности продолжается. Официальным комментарием следствия и представителей обвиняемого ТАСС пока не располагает.

В начале ноября 2022 года в доме Караулова в Подмосковье прошел обыск в рамках уголовного дела о клевете по заявлению главы Ростеха Сергея Чемезова, у него был статус свидетеля. Сам журналист заявлял ТАСС, что находится в ОАЭ на лечении, от следствия скрываться не намерен, но врачи пока запрещают ему менять климат. В Ростехе в свою очередь сообщали агентству, что в материалах на канале Караулова были опубликованы "слухи и домыслы", а ряд непроверенных сведений в публикациях кратно увеличился. Эти публикации Ростех считает клеветой. Также в госкорпорации отмечали, что материалы нанесли вред репутации Чемезова, поэтому было принято решение обратиться к следствию "для правовой оценки деятельности журналиста".

В середине марта 2023 года стало известно, что Караулов, который все еще находился в Дубае, снова привлечен к уголовной ответственности в России за клевету, а по десяткам связанными с журналистом адресов в столичном регионе прошли обыски. Поводом для возбуждения второго уголовного дела стало заявление режиссера Никиты Михалкова, которого журналист обвинил в вырубке лесов в Нижегородской области. Кроме того, в апреле этого года газета "Коммерсантъ" сообщила, что в отношении журналиста возбуждено дело о незаконной предпринимательской деятельности (ст. 171 УК РФ). По данным издания, на Караулова и его родственников оформлены как минимум 50 квартир в Москве, которые он якобы нелегально на протяжении последних четырех лет сдавал через третьих лиц. Вместе с тем адвокат журналиста заявлял ТАСС, что уголовное дело, "если и возбуждено, то в отношении неустановленных лиц". Вину в инкриминируемых преступлениях Караулов не признает.