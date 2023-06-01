В Курганской области образовался смог

В правительстве региона указали, что он связан с пожарами в соседних субъектах

ТАСС, 1 июня. Смог окутал Курган, Варгашинский и Белозерский районы Курганской области, при этом в самом регионе действующих пожаров нет, смог связан с возгораниями на территории соседних субъектов РФ. Об этом сообщили в четверг в Telegram-канале правительства Курганской области.

"По состоянию на утро 1 июня в Курганской области нет действующих пожаров. Смог в Кургане, Варгашинском и Белозерском [муниципальных] округах связан с пожарами, которые действуют на территории соседних регионов. Жителей Курганской области просят сохранять спокойствие. Смог больше неприятен, чем опасен для здоровья", - говорится в сообщении.

Жителям рекомендовали держать окна закрытыми, проводить влажную уборку и увлажнять воздух, промывать нос и полоскать рот, не перенапрягаться физически, пить больше чистой воды.