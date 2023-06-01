Белгородский оперштаб опроверг информацию о прорыве ВСУ в районе Шебекина

Обстановка сложная, идут обстрелы, сообщили в оперштабе

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Оперативный штаб Белгородской области опроверг в четверг распространяемую в социальных сетях информацию о том, что в районе Шебекина произошел прорыв войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Оперштаб официально заявляет, что данная информация является ложной и не соответствует действительности. Обстановка в Шебекинском городском округе на данный момент сложная, идут обстрелы, слышны звуки боя. Работают Вооруженные силы Российской Федерации, но никакого прорыва ВСУ нет", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба региона, некоторые Telegram-каналы распространили ложную информацию о ночном прорыве войск ВСУ в районе Шебекина. "Просим жителей Белгородской области сохранять спокойствие, быть бдительными и доверять только официальным и проверенным источникам информации", - говорится в сообщении.