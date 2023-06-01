Работу на шахте в Ростовской области приостановили после задымления

Все шахтеры самостоятельно вышли на поверхность

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июня. /ТАСС/. Работа на шахте "Октябрьская-Южная" приостановлена после задымления. Об этом журналистам в четверг сообщили в министерстве информационной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

"В 05:30 в шахте "Октябрьская-Южная", расположенной в хуторе Ягодинка Октябрьского района, произошло задымление. Все шахтеры самостоятельно вышли на поверхность. ВГСЧ (военизированной горноспасательной части) приступила к работам в 06:30. Причины задымления в настоящее время устанавливаются. Пострадавших нет. Работа на шахте приостановлена до завершения расследования и уточнения причин задымления", - говорится в сообщении.

Ранее в ГУ МЧС России по региону журналистам сообщали об обрушении горной породы в этой шахте. На участке в момент ЧП находились 10 человек, среди них пострадавших нет.