Число пострадавших в ДТП с "Газелью" в Кабардино-Балкарии выросло до 13

На трассе Прохладный - Баксан - Эльбрус ранее столкнулись легковой BMW и пассажирский микроавтобус "Газель"

ТАСС, 1 июня. Число пострадавших в результате ДТП с участием пассажирской "Газели" в Кабардино-Балкарии увеличилось до 13. Об этом ТАСС в четверг сообщили в медицинских кругах.

Ранее сообщалось о семи пострадавших и двух погибших. "По последним данным, в ДТП погибли два человека, еще 13 госпитализированы с различными травмами", - сказал собеседник агентства.

Днем в среду на трассе Прохладный - Баксан - Эльбрус в Эльбрусском районе КБР столкнулись легковой BMW и пассажирский микроавтобус "Газель", следовавший по маршруту Нальчик - Тырныауз. В результате аварии погибли водитель и пассажир иномарки. Среди пострадавших двое детей.