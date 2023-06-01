Собянин сообщил о завершении ремонта в поврежденных после атаки беспилотников домах

Специалисты восстановили остекление, отремонтировали инженерные коммуникации, провели замену поврежденных элементов в квартирах и подъездах

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Все восстановительные работы в эвакуированных после падения беспилотных летательных аппаратов московских домах полностью завершены. Об этом сообщил в четверг в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Украинские беспилотники атаковали Москву и Подмосковье во вторник утром. По данным Минобороны РФ, в атаке задействовали восемь аппаратов, пять из них были сбиты, остальные три - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. За медицинской помощью в Москве обратились два человека, госпитализация им не потребовалась. Ряд зданий получили незначительные повреждения.

"Провели все ремонтные работы в домах, жители которых были эвакуированы. <...> Дополнительно провели обследование конструкций домов, чтобы выявить возможные скрытые нарушения. Все повреждения устранены, ресурсоснабжение в домах работает штатно", - написал мэр.

Он уточнил, что в первую очередь было восстановлено остекление, чтобы люди максимально быстро вернулись в свои квартиры. Там, где это было необходимо, специалисты отремонтировали инженерные коммуникации, провели замену поврежденных элементов в квартирах и подъездах.

"Все жители вернулись к привычной жизни. Благодарю сотрудников городских служб за оперативную слаженную работу", - заключил Собянин.