В Свердловской области природные пожары действуют на площади 5 тыс. га

За сутки потушили природные пожары на общей площади почти 154 га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Более 20 природных пожаров действуют в Свердловской области на общей площади 5 тыс. га. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона в четверг.

Ранее в Свердловской области действовало 19 природных пожаров на площади 3,8 тыс. га.

"1 июня в регионе действует 22 природных пожаров на общей площади 5 тыс. га, из них локализовано 13 пожаров на площади 4,3 тыс. га", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, за прошедшие сутки потушили природные пожары на общей площади почти 154 га. Речь идет о возгораниях в Сысертском, Асбестовском и Тугулымском городских округах, а также в Алапаевске. Тушением занимаются около 800 человек и более 120 единиц техники.

По данным Уральского гидрометцентра, 1 июня в Екатеринбурге установилась облачная погода, воздух прогрелся до плюс 31 градуса, скорость ветра 2-9 м/с. Аномально жаркая погода сохранится в отдельных районах Свердловской области до 3 июня. Сохраняется чрезвычайная, местами высокая пожарная опасность.