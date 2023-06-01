За май ВСУ выпустили по ЛНР пять крылатых ракет Storm Shadow и более 30 снарядов из HIMARS

Как сообщили в представительстве республики в СЦКК, при обстрелах ВСУ погибли 14 человек, 56 ранены

ЛУГАНСК, 1 июня. /ТАСС/. Украинские военные за май выпустили по населенным пунктам ЛНР пять крылатых ракет Storm Shadow и более 30 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"За май 2023 года представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 18 обстрелов территории республики со стороны вооруженных формирований Украины по 15 населенным пунктам, в ходе которых противник применял крылатые ракеты Storm Shadow (пять ракет), РСЗО HIMARS (33 ракеты), 155-миллиметровые артиллерийские орудия", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства в четверг.

В результате обстрелов разрушено и повреждено 105 домостроений и 29 объектов гражданской инфраструктуры.

"Жертвами агрессии ВФУ [вооруженных формирований Украины] за вышеуказанный период стали 70 мирных жителей, из которых 14 человек погибли и 56 получили ранения, среди них семь детей", - сообщили в представительстве.