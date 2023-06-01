1 июня, 06:26,
обновлено 1 июня, 07:05
Военная операция на Украине

За май ВСУ выпустили по ЛНР пять крылатых ракет Storm Shadow и более 30 снарядов из HIMARS

Валентин Спринчак/ ТАСС
© Валентин Спринчак/ ТАСС

Как сообщили в представительстве республики в СЦКК, при обстрелах ВСУ погибли 14 человек, 56 ранены

ЛУГАНСК, 1 июня. /ТАСС/. Украинские военные за май выпустили по населенным пунктам ЛНР пять крылатых ракет Storm Shadow и более 30 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"За май 2023 года представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано 18 обстрелов территории республики со стороны вооруженных формирований Украины по 15 населенным пунктам, в ходе которых противник применял крылатые ракеты Storm Shadow (пять ракет), РСЗО HIMARS (33 ракеты), 155-миллиметровые артиллерийские орудия", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства в четверг.

В результате обстрелов разрушено и повреждено 105 домостроений и 29 объектов гражданской инфраструктуры.

"Жертвами агрессии ВФУ [вооруженных формирований Украины] за вышеуказанный период стали 70 мирных жителей, из которых 14 человек погибли и 56 получили ранения, среди них семь детей", - сообщили в представительстве. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация