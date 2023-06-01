В Волжском два человека погибли в ДТП

Еще два человека пострадали

ВОЛГОГРАД, 1 июня. /ТАСС/. Автомобиль "ВАЗ-21099" ранним утром в четверг врезался в дерево в городе Волжском Волгоградской области. Погибли 21-летний водитель и 15-летняя девочка, травмированы еще два пассажира, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По предварительным данным, около 4:00 часов 21-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21099" не справился с управлением и совершил наезд на дерево на улице Карбышева в городе Волжском.

"В результате ДТП водитель и 15-летняя девочка от полученных травм скончались на месте. В больницу с травмами доставлены 18-летняя пассажирка и 21-летний пассажир", - говорится в сообщении.

Уточняется, что автомобиль не был зарегистрирован в установленном порядке. Обстоятельства происшествия устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили ТАСС, что пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.