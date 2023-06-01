В ДНР сообщили о гибели двух мирных жителей в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Украинские военные за семь часов трижды обстреляли Петровский район города из артиллерии натовского калибра 155 мм, выпустив 16 снарядов

ДОНЕЦК, 1 июня. /ТАСС/. Двое мужчин погибли в четверг утром в результате артиллерийского удара по Петровскому району Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"Донецк, Петровский район. По улице Петровского, 255 погибли мужчины 1993, 1990 годов рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Уточняется, что украинские военные за последние семь часов трижды обстреляли данный район города из артиллерии натовского калибра 155 мм, выпустив 16 снарядов.