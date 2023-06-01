Во Владимирской области один человек погиб и еще четверо получили травмы в ДТП

Столкнулись легковой автомобиль и большегруз

ТАСС, 1 июня. Один человек погиб, еще четыре получили травмы и доставлены в больницу в результате столкновения легкового автомобиля и большегруза во Владимирской области, сообщил ТАСС в четверг представитель пресс-службы УМВД по Владимирской области.

"В ДТП погиб водитель Kia, четверо пассажиров, предварительно, все взрослые, пострадали. Они доставлены в больницу", - сказал собеседник агентства.

По данным полиции, автомобиль Kia совершил столкновение с попутно двигавшимся большегрузом. Как сообщается на сайте ГУ МЧС по региону, ДТП произошло утром в четверг на 292-м км трассы М-7 "Волга" возле села Симонцево Вязниковского района, в ликвидации последствий аварии участвовали девять человек при помощи трех единиц техники.