При обстреле села Новопетровка под Белгородом со стороны ВСУ пострадали два человека

У мужчины осколочные ранения правого предплечья, у женщины осколочные ранения рук

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Два человека получили ранения из-за обстрела села Новопетровка в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под артиллерийским обстрелом ВСУ находится село Новопетровка Валуйского городского округа. По предварительной информации, есть двое пострадавших - преподаватели сельской школы. У мужчины осколочные ранения правого предплечья, у женщины осколочные ранения рук", - написал он.

По данным Гладкова, пострадавшие доставлены в Валуйскую центральную районную больницу, им оказывают всю необходимую помощь. Глава региона уточнил, что в результате обстрела ВСУ осколками снарядов выбиты стекла и посечены фасады в зданиях школы, медпункта и нескольких домах.