Суд ЛНР приговорил к 21 году колонии бойца ВСУ за пятичасовой обстрел жилых домов

Николай Гузема будет отбывать наказание в колонии строгого режима

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил в четверг к 21 году лишения свободы военнослужащего ВСУ Николая Гузему, который на протяжении пяти часов принимал участие в обстрелах осколочно-фугасными снарядами жилых домов села Трехизбенка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"Суд согласился с позицией гособвинителя - представителя военной прокуратуры Объединенной группировки войск (сил) - и приговорил Гузему к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщили в ГВП.

"Установлено, что 24 февраля 2022 года Гузема находился в лесополосе между селом Гречишкино Новоайдарского района и селом Трехизбенка Славяносербского района ЛНР, откуда во исполнение полученного по рации приказа совместно с командиром орудия, наводчиком и механиком-водителем на протяжении пяти часов производил обстрел осколочно-фугасными снарядами придомовых территорий жилых домов №22 и №75 по улице Артема, №13 по улице Долгая Балка, №62 по улице Булавина села Трехизбенка", - сообщили в ГВП. В результате обстрелов погибли двое мужчин, вышедшие из подвала одного из домов, где они прятались вместе с соседями. Повреждены два жилых дома.

Заряжающий самоходной артиллерийской установки 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ признан виновным в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой общеопасным способом, умышленном повреждении чужого имущества путем взрыва, а также в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов (ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 167 и ч. 1 ст. 356 УК РФ).