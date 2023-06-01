МВД объявило в розыск журналиста Попкова

Его имя связывали с гибелью военкора Владлена Татарского

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. МВД России объявило в розыск журналиста Романа Попкова, которого связывали с гибелью военкора Владлена Татарского (Максима Фадеева) в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, следует из базы ведомства.

"Попков Роман Андреевич, разыскивается по статье УК РФ", - сказано в базе без уточнения, по какой именно статье ведется розыск.

Ранее в сети появилась информация о том, что Дарья Трепова (внесена в список террористов), обвиняемая в теракте в Санкт-Петербурге, жертвой которого стал Татарский, сообщила о том, что именно Попков попросил ее выполнить задание. Со своей стороны Попков подтвердил знакомство с Треповой, но заверил, что не давал ей указаний.

По данным следствия, 2 апреля Трепова, выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины, принесла в кафе в центре Санкт-Петербурга статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее Фомину. В результате последовавшего взрыва он погиб, ранения различной степени тяжести получили более 30 человек, находившиеся в кафе. Треповой инкриминируется совершение преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ, ч. 4 ст. 222.1 (террористический акт, совершенный организованной группой и повлекший умышленное причинение смерти человеку, незаконное ношение взрывчатых устройств). На следующий день она была задержана, а 4 апреля Басманный суд арестовал ее до 2 июня. Защита просила об избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы.

Басманный суд Москвы 1 июня рассмотрит ходатайство о продлении ареста Дарье Треповой, обвиняемой по делу о теракте.