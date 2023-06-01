ФСБ вскрыла разведывательную акцию США через вирус на мобильных устройствах Apple

Компания предоставляет американским спецслужбам возможность контролировать как любых лиц, представляющими интерес для Белого дома, так и собственных граждан, заявили в спецслужбе

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. ФСБ вскрыла разведывательную акцию США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. Об этом говорится в четверг в сообщении Центра общественных связей ФСБ России на сайте спецслужбы.

"Федеральной службой безопасности совместно с ФСО России вскрыта разведывательная акция американских спецслужб, проведенная с использованием мобильных устройств фирмы Apple (США). В ходе обеспечения безопасности российской телекоммуникационной инфраструктуры выявлены аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения (ВПО), использующего предусмотренные производителем программные уязвимости", - говорится в сообщении.

"Установлено, что заражению подверглись несколько тысяч телефонных аппаратов этой марки. При этом, кроме отечественных абонентов, выявлены факты заражения зарубежных номеров и абонентов, использующих сим-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, САР и КНР", - отметили в ФСБ.

"Таким образом, полученная российскими спецслужбами информация свидетельствует о тесном сотрудничестве американской компании Apple с национальным разведсообществом, в частности АНБ США, и подтверждает, что декларируемая политика обеспечения конфиденциальности персональных данных пользователей устройств Apple не соответствует действительности", - подчеркнули в ФСБ.

"Компания предоставляет американским спецслужбам широкий спектр возможностей по контролю как за любыми лицами, представляющими интерес для Белого дома, включая их партнеров по антироссийской деятельности, так и за собственными гражданами", - отмечается в сообщении ФСБ.