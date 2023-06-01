В Калужской области упал неопознанный объект

Повреждений после взрыва нет

ТАСС, 1 июня. Неопознанный объект упал в четверг утром в поле около поселка Товарково в Калужской области, в результате произошедшего при падении взрыва повреждений и пострадавших нет, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В 10:11 в Дзержинском районе Калужской области в поле около поселка Товарково упал неопознанный объект. В результате чего произошел взрыв и образовалась воронка с последующим возгоранием травы", - говорится в распространенном сообщении.

На месте работают подразделения МЧС, пострадавших и повреждений в результате инцидента не зафиксировали.