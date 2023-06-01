В мексиканском штате Халиско обнаружили 45 мешков с человеческими останками

Их передали судмедэкспертам для установления числа погибших, причин смерти, а также идентификации личности

МЕХИКО, 1 июня. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры мексиканского штата Халиско обнаружили 45 мешков с человеческими останками в овраге Мирадор-дель-Боске в муниципалитете Сапопан. Об этом сообщается в распространенном в четверг заявлении ведомства.

"Поисковые работы, проведенные прокуратурой штата для установления местонахождения семерых молодых сотрудников кол-центра, привели к обнаружению нескольких мешков с человеческими останками, - указано в сообщении пресс-службы ведомства в Twitter. - По предварительным данным, в настоящее время извлечено 45 мешков с останками людей как мужского, так и женского пола". Уточняется, что останки были переданы судмедэкспертам для установления числа погибших, причин их смерти, а также идентификации личности.

Работы в указанном месте начались днем во вторник после обнаружения черного пластикового пакета, в котором находились человеческие останки. Операция будет продолжаться в течение нескольких дней, пока не будут найдены и извлечены все мешки. Прокуратура отмечает, что пока не установлено, принадлежат ли обнаруженные останки пропавшим без вести сотрудникам кол-центра, поэтому их поиски продолжаются.