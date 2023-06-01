Жителя Воркуты осудили на 18 лет колонии за жестокое убийство супругов

Александр Какоха избил потерпевших бейсбольной битой, нанес удары ножом

СЫКТЫВКАР, 1 июня. /ТАСС/. Житель Воркуты Александр Какоха осужден за жестокое убийство гражданских супругов в феврале 2022 года, сообщила пресс-служба Верховного суда Республики Коми. Их исчезновение вызвало большой резонанс в заполярном городе, пропавших долго искали.

"Приговором Верховного суда Республики Коми Александр Какоха признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 115, статьей 105 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что 19 февраля 2022 года между Какохой и потерпевшими после мероприятия в мотоклубе "Полярные волки" в Воркуте на почве сложившихся неприязненных взаимоотношений произошел конфликт, в ходе которого Какоха убил 35-летнего мужчину и 37-летнюю женщину. Он избил потерпевших бейсбольной битой, нанес удары ножом. От полученных травм через непродолжительное время супруги умерли на месте. Затем Какоха завернул тела в мешки, обмотал скотчем и вывез в свой гараж, где они впоследствии и были обнаружены.

Также в январе 2022 года Какоха в мотоклубе "Полярные волки" в состоянии алкогольного опьянения без причины ударил по голове бейсбольной битой своего знакомого. Какоха не признал вину в убийстве супругов, заявив, что женщину якобы убил ее гражданский муж на почве ревности и пытался убить его. Однако следствие опровергло его показания и предоставило доказательства его вины.

Исчезновение супругов вызвало большой резонанс в Воркуте, пропавших долго искали с участием большого числа добровольцев. У женщины остались двое детей 8 и 12 лет, которых забрали родственники. В городе в социальных сетях появлялись сообщения о возвращении банды Ифы-Козлова, при которой в 1990-х начале 2000-х годов в Воркуте бесследно пропадали люди. Мэр города Ярослав Шапошников призывал воркутинцев сохранять спокойствие.