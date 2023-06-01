В Петербурге менеджер из ФСК ЕЭС получил 5 лет условно и штраф в 40 млн рублей за взятки

Также Юрия Деревенчука лишили права занимать должности на госслужбе сроком на три года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Суд в Петербурге приговорил бывшего директора по развитию сети филиала "Магистральные электрические сети Северо-Запада" ПАО "ФСК ЕЭС" к условному лишению свободы на 5 лет и штрафу в 40 млн рублей за попытку получения взятки от АО "Усть-Луга ойл" за подключение к электросетям в порту Ленобласти, а также взятку в 15,2 млн рублей от представителей региональной распределительной компании. Об этом сообщили в четверг в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Приморский районный суд города Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Юрия Деревенчука, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 - ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ (приготовление к получению взятки, получение взятки в особо крупном размере). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 4 года со штрафом в размере 40 млн рублей <...>, а также с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 3 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что это новый приговор фигуранту. Первый был вынесен в июне 2022 года - по нему Деревенчуку, пошедшему на досудебное соглашение, назначили только условное лишение свободы сроком на пять лет, без штрафа. В апреле приговор отменил Санкт-Петербургский городской суд, направив дело на пересмотр.

Деревенчук и его предполагаемый соучастник Леонид Серебряков занимали на момент преступления должности директора по развитию сети и начальник отдела по договорам филиала "Федеральной сетевой компании" (ПАО "ФСК ЕЭС") "Магистральные электрические сети Северо-Запада". По версии следствия, в целях личного обогащения фигуранты "умышленно создали условия" для получения взятки от исполнительного директора АО "Усть-Луга ойл" в размере 37,5 млн рублей за согласование опосредованного присоединения ООО "НОВАТЭК Усть-Луга" к электрической подстанции "Слободка", однако были задержаны. В передаче взятки участвовали трое посредников, их дело рассматривается в Октябрьском суде Санкт-Петербурга. Ближайшее заседание по делу Серебрякова назначено на июль в Приморском суде города.

Кроме того, установлено, что не позднее 2 мая 2020 года Деревенчук получил через посредника и лично 15,2 млн рублей за общее покровительство распределительной сетевой компании ООО РСК "РЭС". Со стороны "МЭС Северо-Запада" эта фирма в ускоренном порядке получала необходимые согласования в случаях технологического присоединения потребителей к федеральным электрическим сетям.