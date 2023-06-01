1 июня, 08:47
Военная операция на Украине

Рогов сообщил о минимум 10 взрывах в городе Пологи

Украинские войска ранее обстреляли села Пологи и Инженерное

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в четверг нанесли удар по городу Пологи Запорожской области, произошло порядка 10-13 взрывов. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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"Город Пологи снова под обстрелом ВСУ. В Пологах Запорожской области около 09:30-09:45 мск прозвучало порядка 10-13 взрывов", - написал он в своем Telegram-канале.

Другие подробности произошедшего пока не приводятся.

Накануне вечером украинские войска обстреляли села Пологи и Инженерное в Запорожской области, был ранен один мирный житель. 

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