1 июня, 08:50

В Татарстане трехлетняя девочка погибла после падения из окна квартиры

Возбуждено уголовное дело

КАЗАНЬ, 1 июня. /ТАСС/. Трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на седьмом этаже в городе Елабуге в Татарстане, возбуждено уголовное дело. Об этом в четверг сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Татарстану.

"Вечером 31 мая 2023 года под окнами дома по улице Пролетарской города Елабуги обнаружено тело 3-летней девочки с признаками падения с высоты. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовно дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, девочка выпала из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже. Отец ребенка находился на работе, а мать занималась стиркой. В этот момент девочка забралась на подоконник и облокотилась на москитную сетку. Конструкция не выдержала, и ребенок выпал в окно.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. 

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РоссияТатарстан
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