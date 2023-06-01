1 июня, 08:51

В Ногинске сгорели 35 машин

Пожар локализовали, пострадавших нет

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства пожара в Ногинске, в результате которого сгорели 35 машин. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Пожар произошел на улице Карякин Луг. "Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что в результате возгорания повреждены 35 транспортных средств. Пожар был незамедлительно локализован. Причина устанавливается", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД добавили, что пострадавших нет. "Полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в главке. 

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