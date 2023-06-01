Экс-глава территориального управления Росимущества Подмосковья получил 4,5 года колонии

Он признан виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Бывший руководитель территориального управления Росимущества Московской области приговорен к 4,5 года заключения за превышение должностных полномочий и взятку. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Собранные следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего руководителя ТУ Росимущества Московской области. Он признан виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ и ч. 1 ст. 286 УК РФ). Уголовное дело возбудили по материалам ФСБ России", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено, что, находясь в должности руководителя территориального управления Росимущества Московской области, обвиняемый получил от коммерсанта взятку за содействие в его вопросах. Взятка в сумме 296 тыс. рублей представляла собой оплату перелета и гостиничного номера для отдыха на одном из курортов Краснодарского края.

Кроме этого, обвиняемый превысил свои должностные полномочия путем реализации по заниженной стоимости земельного участка (260 кв. м), расположенного в Одинцовском округе, без проведения обязательных торгов. Своими преступными действиями он причинил ущерб государству в размере 1,3 млрд рублей.