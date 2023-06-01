Украинская полиция помогала рейдерам в захвате храма в Черняхове под Киевом

Настоятель храма протоиерей Михаил Глущак сообщил, что намерен написать заявление на сотрудников полиции

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Украинская полиция во время захвата рейдерами храма великомученика Димитрия Солунского в селе Черняхове Обуховского района Киевской области никак не реагировала на агрессивные действия сторонников раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщила пресс-служба канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

"Полиция лично применила силу ко мне. Когда я просил следственно-оперативную группу допустить меня в храм, чтобы забрать личные вещи, они взяли меня за шею и потащили. Полиция помогала им. Даже к бабушке 90-летней силу применили. Других наших прихожан пытались засунуть силой в машину и отвезти в отделение. Женщин таскали", - приводит информационно-просветительский отдел УПЦ слова настоятеля храма протоиерея Михаила Глущака.

По словам настоятеля, он намерен написать заявление на сотрудников полиции.

30 мая рейдеры, не дожидаясь решения суда по делу о незаконной перерегистрации святыни, которое должны были огласить в тот же день, срезали болгаркой замки и захватили храм.

На Украине поставлена задача полностью запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), соответствующий проект по поручению президента Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Против священнослужителей УПЦ выдвигают обвинения в госизмене, вводят санкции, 13 иерархов лишены гражданства страны. Рейдеры из раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватывают храмы канонической церкви, проводят собрания, на которых принимают решения о переподчинении религиозных общин, местные власти лишают УПЦ права аренды земли под храмами. Как заявил в понедельник глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести при правительстве Украины Виктор Еленский, только за апрель в ПЦУ переведены более 80 приходов УПЦ.