1 июня, 11:39,
обновлено 1 июня, 12:01
Военная операция на Украине

При обстреле села Белгородской области со стороны ВСУ есть пострадавший

У мужчины осколочное ранение правого плеча

БЕЛГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Мужчина получил осколочное ранение при последнем обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Новая Таволжанка Белгородской области.

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Об этом сообщил в четверг губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Под обстрелом ВСУ сразу несколько населенных пунктов Шебекинского и Грайворонского округов. В Новой Таволжанке, по предварительной информации, есть один пострадавший: у мужчины осколочное ранение правого плеча", - проинформировал глава региона.

По словам Гладкова, от попадания снаряда загорелся частный жилой дом, взрывной волной посечены несколько частных домовладений. В селе Козинка Грайворонского округа пострадавших нет. "Горят два частных жилых дома. Информация по разрушениям в населенных пунктах уточняется", - добавил губернатор. 

Теги:
УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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