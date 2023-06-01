На Урале грузовик сбил насмерть ребенка

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 1 июня. Водитель грузовика насмерть задавил девятилетнего ребенка в городе Петухово Курганской области, возбуждено уголовное дело, сообщили в четверг в региональном УМВД.

"В городе Петухово произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. По имеющейся информации, водитель, управляя самоходным транспортным средством на шасси ЗИЛ - ЗСИ, при начале движения на прилегающей территории не убедился в безопасности и допустил наезд на девятилетнего пешехода. <…> От полученных травм мальчик скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. По факту гибели ребенка следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

Водитель задержан, транспортное средство изъято.

По информации следственного управления СК РФ по региону, следствием решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.