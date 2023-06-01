В двух районах Якутии подтопило свыше 90 дворовых территорий

Также подтоплена взлетно-посадочная полоса аэропорта Саскылах

ЯКУТСК, 1 июня. /ТАСС/. Паводок подтопил свыше 90 дворовых территорий в трех поселениях в Анабарском и Таттинском районах Якутии, кроме того, подтоплена взлетно-посадочная полоса аэропорта Саскылах. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе регионального правительства.

"Во внимании республиканского оперативного штаба остаются села Черкех, Боробул, Кыйы, Ытык-Кюель Таттинского района. В [селе] Черкех подтоплено 77 дворовых территорий и два жилых дома, где проживают 11 человек. В Боробуле - четыре дворовые территории и один жилой дом, в котором проживают четыре человека. В остальных селах подтопленных объектов нет. <…> В Анабарском районе сложная обстановка сложилась в селе Саскылах. В населенном пункте подтоплено 11 дворовых территорий и шесть жилых домов, в том числе один частный и пять многоквартирных", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в селе Саскылах 14 человек находятся в пункте временного размещения. Кроме того, подтоплена взлетно-посадочная полоса аэропорта.

В данный момент режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня из-за весеннего паводка действует в шести районах республики - Амгинском, Анабарском, Кобяйском, Таттинском, Чурапчинском и Усть-Алданском улусах.

Как отметил первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников, пострадавшим от паводка районам, в которых был объявлен режим ЧС, будет оказана финансовая помощь на проведение аварийно-восстановительных работ. "Чтобы получить средства, местным властям надо организовать работу комиссий, предоставить итоги обследований в течение месяца после прекращения функционирования такого режима. На восстановление дорог средства выделяются отдельно. Изначально в дорожном фонде было заложено 50 млн [рублей], но решением КЧС сумма была увеличена до 100 млн", - написал Садовников в своем Telegram-канале.