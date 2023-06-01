СК объявил в розыск журналиста, причастного к теракту в Петербурге, где погиб Татарский

В ведомстве отметили, что Роман Попков вел переписку с Дарьей Треповой в соцсетях и давал ей указания, касающиеся подготовки совершения террористического акта

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Следственный комитет РФ объявил в розыск журналиста Романа Попкова (внесен в список террористов), который, по мнению следователей, причастен к теракту в Санкт-Петербурге, при котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В ходе расследования установлено, что к совершению преступления причастен журналист Роман Попков, проживающий на территории Украины. Он объявлен в розыск, и ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ ("Организация или руководство совершением террористического акта")", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Попков вел переписку с Дарьей Треповой (внесена в список террористов) в социальных сетях и давал ей указания, касающиеся подготовки совершения террористического акта. Впоследствии Трепова принесла в кафе на встречу с Татарским статуэтку, начиненную взрывчаткой. Произошел взрыв, ставший причиной гибели корреспондента.

"Ранее по уголовному делу в розыск также был объявлен гражданин Украины Юрий Денисов. Дарье Треповой было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжает устанавливать иных лиц, причастных к теракту, и все обстоятельства совершенного преступления", - заключили в СК.