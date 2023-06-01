Ростовский суд приговорил мужчину к 14 годам колонии за двойное убийство

Приговор не вступил в законную силу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июня. /ТАСС/. Ростовский областной суд приговорил жителя Мартыновского района Виктора Стромченко к 14 годам колонии за убийство бывшей жены и ее знакомого. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"Приговором суда В. В. Стромченко признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 105 (убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год", - говорится в сообщении.

По версии суда, в январе 2022 года подсудимый, находясь в хуторе Кривой Лиман Мартыновского района Ростовской области, на фоне конфликта ударил ножом в грудь свою бывшую супругу, после чего выстрелил из охотничьего ружья в ее знакомого. От полученных повреждений они умерли, подсудимый с места скрылся, однако позднее был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Приговор не вступил в законную силу.