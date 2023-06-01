В Харькове поврежден промышленный объект

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Промышленный объект поврежден в Харькове, где в четверг была объявлена воздушная тревога и произошли взрывы. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Удары пришлись по промышленному объекту. Обошлось без пожара, но с разрушениями", - написал он в своем телеграм-канале, не уточнив, о каком именно объекте идет речь.

Ранее в четверг Терехов сообщил, что в Харькове произошли взрывы. В свою очередь глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов информировал, что в Индустриальном районе города произошло два взрыва.