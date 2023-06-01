Сотрудник больницы в Белгородской области подозревается в получении 3,5 млн рублей взятки

Средства были получены от должностного лица коммерческой структуры за лоббирование интересов организации при проведении электронных торгов на поставку медицинских реагентов

БЕЛГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении одного из руководителей Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского в Белгородской области, который подозревается в получении взятки в размере около 3,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

"Пресечена коррупционная деятельность одного из руководителей ОГБУЗ "Старооскольская окружная больница Святителя Луки Крымского". <…> В отношении должностного лица медицинского учреждения возбуждено уголовное дело по ч 6. ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлен факт получения одним из руководителей больницы взятки в размере порядка 3,5 млн рублей от должностного лица коммерческой структуры за лоббирование интересов организации при проведении электронных торгов на поставку медицинских реагентов.

Как пояснили в пресс-службе, подозреваемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, а также лишение права занимать определенные должности.