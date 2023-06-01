Суд арестовал жителя Тульской области по делу о поджоге в четырех домах

Жертвой инцидентов стал один человек

ТАСС, 1 июня. Суд арестовал 28-летнего жителя города Донской Тульской области, который, как полагает следствие, совершил поджоги в четырех домах в ночь на 30 мая, в результате чего погибла женщина и пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Донской городской суд удовлетворил ходатайство следователя СК об избрании в отношении обвиняемого, мужчины 1994 года рождения, меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе

По версии следствия, фигурант в ночь на 30 мая совершил поджоги в четырех домах, три из которых на несколько квартир и еще один - расселенный, на улицах Ленина и Горького в микрорайоне Северо-Задонск города Донской. Так, в двухэтажном многоквартирном доме на улице Горького пожар ликвидировали на площади 360 кв. метров, здесь в том числе выгорел второй этаж и обрушилась кровля, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. В результате пожара погибла 60-летняя женщина и пострадал мужчина, который был доставлен больницу.

Следователями СУ СК РФ и сотрудниками уголовного розыска управления МВД России по Тульской области была установлена причастность к поджогам 28-летнего ранее судимого за аналогичное преступление местного жителя. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 и ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство и покушение на умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное общеопасным способом).