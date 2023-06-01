Четверо пострадавших в Белгородской области из-за обстрелов 1 июня находятся в реанимации

Все получили минно-взрывные травмы

БЕЛГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Одиннадцать жителей Белгородской области, пострадавших 1 июня в результате обстрелов с украинской стороны, поступили в больницу №2 города Белгорода.

Четверо из них находятся в реанимации, сообщил журналистам главврач больницы Роман Проценко.

"С 00:00 до 14:30 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) 1 июня к нам поступили 11 человек. 10 поступивших - из Шебекинского городского округа, 1 - житель Борисовского района. Все получили минно-взрывные травмы различной степени тяжести. Четверо находятся в отделении реанимации в тяжелом состоянии, одному сейчас проводится операция. Остальные пациенты находятся в отделении, получают лечение", - сказал Проценко.

По его словам, перегоспитализация пациентов в Москву не требуется. "Всего в настоящее время в больнице находятся 27 мирных граждан нашей области с ранениями различной тяжести. Возраст различный", - добавил главврач.