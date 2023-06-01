В Херсонской области сообщили о пресечении попыток спецслужб Украины выкрасть детей

Врио губернатора региона Владимир Сальдо отметил, что "дети, которых спасли от вывоза в киевский ад, рассказали, что в Киеве они должны были дать лживое интервью, очерняющее их жизнь в России"

ГЕНИЧЕСК, 1 июня. /ТАСС/. Российские оперативные службы пресекли в Херсонской области несколько попыток спецслужб Украины через подставные организации выкрасть детей, чтобы доставить их в Киев. Об этом сообщил в четверг врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Верхом лицемерия являются намерения украинских спецслужб через подставные организации выкрасть детей из Херсонской области. Наши оперативники пресекли уже несколько попыток заезжих "волонтерок" оформить опекунство над детьми, оставшимися без родительского попечения, а затем через третьи страны доставить их в Киев. Цель таких попыток - не забота о детях, а самая примитивная пропаганда", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он отметил, что "дети, которых спасли от вывоза в киевский ад, рассказали, что в Киеве они должны были дать лживое интервью, очерняющее их жизнь в России". "Все попытки киевских экстремистов использовать наших детей в своих грязных играх будем и дальше жестко пресекать", - добавил Сальдо.

Во вторник первый зампред комиссии по СМИ и массовым коммуникациям Общественной палаты РФ, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич сообщил ТАСС, что случаи вывоза из новых регионов России детей-сирот на украинскую территорию носят массовый характер, органам опеки и правоохранительным органам нужно будет провести обширную работу по их поиску.