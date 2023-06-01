Суд до сентября продлил арест Треповой, обвиняемой в теракте, где погиб Владлен Татарский

Взрыв в кафе в Петербурге

Ходатайство следствия было удовлетворено

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей до 2 сентября Дарье Треповой, обвиняемой по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин), передает корреспондент ТАСС в четверг из зала суда.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить срок содержания под стражей в отношении Дарьи Треповой до 2 сентября", - огласила решение судья.

Заседание по просьбе следствия проходило в закрытом режиме от слушателей и СМИ.

По данным следствия, 2 апреля Трепова, выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины, принесла в кафе в центре Санкт- Петербурга статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее Фомину. В результате последовавшего взрыва он погиб, ранения различной степени тяжести получили более 30 человек, находившиеся в кафе.

Треповой инкриминируется совершение преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ, ч. 4 ст. 222.1 (террористический акт, совершенный организованной группой и повлекший умышленное причинение смерти человеку, незаконное ношение взрывчатых устройств). На следующий день она была задержана, а 4 апреля Басманный суд арестовал ее до 2 июня. Защита просила об избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы.