Суд разрешил незрячему петербуржцу провозить собаку-поводыря в метро без намордника

Представители метрополитена не согласились с претензией и указали, что существует специальное подразделение, сотрудники которого бесплатно сопровождают в метро людей с ограниченными возможностями

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Инвалид по зрению из Санкт-Петербурга смог добиться в суде отмены запрета на проход в городской метрополитен собаки-поводыря без намордника. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

"Суд удовлетворил требование инвалида по зрению о признании незаконным ограничения на прохождение собаки-проводника на территорию метрополитена без намордника", - говорится в сообщении.

Как уточнили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, с административным иском к ГУП "Петербургский метрополитен" и правительству города обратился местный житель Валерий Крумкач. Мужчина оспорил подпункт 9 пункта 27 правил пользования метро, утвержденных в 2020 году - согласно ему, пассажир из числа инвалидов вправе бесплатно провозить собаку-проводника при наличии документов, подтверждающих ее специальное обучение, - но только в наморднике и со специальным опознавательным знаком. Крумкач посчитал условие о наличии намордника у собаки нарушением своих прав и пояснил, что в наморднике поводырь не может, например, поднять упавшую трость.

Представители метрополитена не согласились с претензией и указали на то, что на предприятии существует специальное подразделение, сотрудники которого бесплатно сопровождают в метро людей с ограниченными возможностями, в том числе слабовидящих и незрячих. Собака же без намордника в любом случае представляет потенциальную угрозу для других пассажиров.

Представитель истца, в свою очередь, обратил внимание на то, что собака-проводник в обязательном порядке проходит специальное обучение и потому не может быть приравнена к другим животным. Согласно федеральному закону "О социальной защите инвалидов в РФ", власти и организации обеспечивают допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, - при этом никакие другие условия не оговариваются. Кроме того, Минтрансом России ранее были разработаны типовые правила пользования метрополитеном, в которых необходимость наличия намордника на собаке-проводнике также не прописана.