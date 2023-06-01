Число раненых в Горловке из-за обстрелов ВСУ увеличилось до трех

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что женщина получила осколочное ранение рядом с детской площадкой у здания администрации Киевского района города

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Число раненых в результате обстрела со стороны ВСУ в Горловке увеличилось до трех, стало известно об осколочном ранении, которое получила женщина рядом с детской площадкой у здания администрации Киевского района города. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

"Вражеский боеприпас попал на территорию детской площадки перед зданием районной администрации. Осколком задело случайную прохожую. Ей оказывают первую помощь", - написал Приходько в своем Telegram-канале. В административном здании повреждено остекление.

Ранее мэр Горловки сообщал, что в городе в результате украинских обстрелов были ранены два человека, в том числе 10-летний ребенок.

В четверг ВСУ нанесли удар по Горловке, выпустив 30 ракет. По данным мэра, обстрел велся из РСЗО БМ-21 "Град". Один из снарядов, выпущенных по жилому массиву "Комсомолец" в Никитовском районе, разорвался на футбольном поле стадиона "Олимп" детско-юношеской спортивной школы.