В Курганской области из-за природного пожара объявили эвакуацию села

Администрацией округа подготовлены автобусы

ТАСС, 1 июня. Превентивная эвакуация объявлена в селе Сосновка Курганской области из-за природного пожара, сообщили в Telegram-канале правительства региона.

"Угрозы населенным пунктам Сосновка и Твердыш Каргапольского муниципального округа, в районе которого идет тушение природного пожара, нет. Объявленная эвакуация в Сосновке превентивная", - говорится в сообщении.

Отмечается, что администрацией округа подготовлены автобусы, при необходимости пункты временного размещения будут развернуты в Кособродском профессиональном техникуме и лагере "Лесная республика" в селе Тагильском.

В тушении пожара задействованы 85 человек и 33 единицы техники, направлен вертолет Ми-8 и пожарный поезд.