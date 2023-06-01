1 июня, 13:56,
обновлено 1 июня, 14:00
Лесные пожары в России

В Курганской области из-за природного пожара объявили эвакуацию села

Администрацией округа подготовлены автобусы

ТАСС, 1 июня. Превентивная эвакуация объявлена в селе Сосновка Курганской области из-за природного пожара, сообщили  в Telegram-канале правительства региона.

"Угрозы населенным пунктам Сосновка и Твердыш Каргапольского муниципального округа, в районе которого идет тушение природного пожара, нет. Объявленная эвакуация в Сосновке превентивная", - говорится в сообщении.

Отмечается, что администрацией округа подготовлены автобусы, при необходимости пункты временного размещения будут развернуты в Кособродском профессиональном техникуме и лагере "Лесная республика" в селе Тагильском.

В тушении пожара задействованы 85 человек и 33 единицы техники, направлен вертолет Ми-8 и пожарный поезд.

 

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииКурганская область
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