В Одессе два человека погибли в результате перестрелки возле рынка

В полиции сообщили, что причиной происшествия стал конфликт между родственниками

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Возле Киевского рынка в Одессе произошла перестрелка. Число погибших в результате происшествия возросло до двух, сообщили в главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области.

Ранее сообщалось, что при перестрелке в районе Киевского рынка в Одессе один человек погиб и двое пострадали.

"Сообщение о стрельбе в Киевском районе города Одессы поступило на спецлинию 102 около 15:00. В результате перестрелки погибла женщина. В карете скорой помощи умер 30-летний водитель автомобиля BMW", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Уточняется, что причиной происшествия стал конфликт между родственниками.

По информации украинского издания Klymenko Time, инцидент произошел из-за семейных разборок - муж застал жену с любовником и открыл по ним стрельбу.

Правоохранители завели уголовное дело по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

В новость внесены изменения (18:10 мск) - увеличилось число жертв.