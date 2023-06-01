В Ногинске возбудили дело по факту поджога машин

Пожар уничтожил более 30 транспортных средств

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога в Ногинске, где пожар уничтожил более 30 транспортных средств. Об этом ТАСС в четверг сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Следователем следственного управления МУ МВД России "Ногинское" по факту поджога автотранспорта, совершенного в городе Ногинске, в результате которого повреждено более 30 транспортных средств, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества")", - сказала она. Санкция предусматривает пять лет лишения свободы.

Пожар произошел на улице Корякин Луг. Сотрудники полиции установили, что в результате возгорания повреждено более 30 транспортных средств. Пожар был незамедлительно локализован. Причина устанавливается. Пострадавших нет.

"В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также на розыск и задержание злоумышленника", - добавила начальник пресс-службы подмосковного главка полиции.