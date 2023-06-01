Сальдо: ВСУ обстреляли Новую Каховку в День защиты детей, чтобы сорвать праздник

Врио губернатора Херсонской области подчеркнул, что украинскими ВС движет не военный расчет, а желание навредить

ГЕНИЧЕСК, 1 июня. /ТАСС/. Вооруженными силами Украины (ВСУ), которые обстреляли Новую Каховку Херсонской области в День защиты детей, движет не военный расчет, а желание навредить, сорвать праздник. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Сегодня, в Международный день защиты детей, террористы киевского режима особенно сильно обстреляли Новую Каховку. Разрушены жилые дома, среди мирных жителей есть один погибший, несколько человек ранены. Ракеты боевики посылали, не считаясь с тем, по кому прилетит - по взрослым или по детям. Убежден, что террористами в большей мере движет не военный расчет, а иррациональная злоба - навредить, сорвать праздник, причинить как можно больше моральных и физических страданий", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Врио губернатора подчеркнул, что обстрелами российскую сторону не напугать. "За детей ответ будет еще более сокрушительным", - добавил он.

Руководитель херсонского областного отделения организации ветеранов "Боевое братство" Игорь Телегин, комментируя ТАСС обстрел Новой Каховки во время проведения праздника, отметил, что украинские войска ведут "самый настоящий террор" против мирного населения региона.

Около полудня в четверг со стороны находящегося под контролем ВСУ правого берега Днепра был обстрелян центр города Новая Каховка. Один человек погиб, двое ранены, несколько контужены. Разрушены жилые дома на двух улицах. В пресс-службе мэрии города ТАСС сообщили, что обстрел произошел в момент, когда в Новой Каховке шел праздник ко Дню защиты детей.