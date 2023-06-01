Полиция Швеции не нашла признаков терроризма в драке, где пострадали школьники

В результате драки пострадали четыре человека

СТОКГОЛЬМ, 1 июня. /ТАСС/. Четыре человека пострадали и были госпитализированы в результате драки в шведском городе Эскильстуна, правоохранители квалифицируют произошедшее как покушение на убийство, признаков связи инцидента с терроризмом нет. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя местной полиции.

"Произошла какая-то драка между несколькими людьми. Мы не знаем, участвовали ли две банды или больше в этом инциденте, но [точно] это было несколько человек", - указал он.

По его словам, у полиции "нет никакой информации о том, что это связано с терроризмом". Полицейский добавил, что пока никого в связи с дракой не задержали, и отказался сообщать о возрасте или состоянии пострадавших.

В четверг шведский телеканал TV4 передавал, что в результате драки с поножовщиной в городе Эскильстуна пострадали несколько школьников. По его информации, инцидент произошел при столкновении двух молодежных банд на спортивном объекте, не находящемся на территории школы.