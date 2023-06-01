Порядка 20 улиц в Краснодаре остались без электричества из-за повреждения на линии

Аварийные бригады ведут работу по ликвидации последствий

КРАСНОДАР, 1 июня. /ТАСС/. Повреждение на линии электропередачи произошло в Прикубанском округе Краснодара, без электроснабжения остались порядка 20 улиц. Об этом сообщается в Telegram-канале Единой дежурно-диспетчерской службы.

"Причина отключения - повреждение на линии 6-10 кВ. Без электроэнергии остались улицы: Октябрьская, Северная, Спортивная, Новая, Молодежная, Первомайская, Дружбы, Садовая, Юбилейная, Краснодарская, Красная, Мира, Восточная, Транспортная в п. Лазурный, 1 Мая, Российская, Солнечная, Уссурийская, Яснополянская, Восточно-Кругликовская, Черкасская", - говорится в сообщении.

Уточняется, что аварийные бригады ведут работу по ликвидации последствий.